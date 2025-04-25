川普拚第三任？Trump 2028應援帽和T恤開賣

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）儘管美國憲法排除總統川普尋求第3個任期的可能性，他的網路商店已經開始販售印有「川普2028」（Trump 2028）字樣的周邊商品。下一屆美國總統大選將於2028年舉行。

法新社報導，儘管若川普要再做一任必須修憲，78歲的他不曾排除這種可能性。近日民調結果顯示他的支持度跌至新低。

包括川普政府司法部長在內的多數政治專家都表示修憲具高難度。不過，一個與川普有關的社群媒體帳號今天分享1張川普次子艾瑞克（Eric Trump）頭戴這款標價50美元紅色應援帽的照片。

線上「川普商店」（Trump Store）如此描述這件商品：「用這頂美國製造的『川普2028』帽子進行表態。」

線上商店同時推出標價36美元的T恤，上頭印有「川普2028（改寫規則）」，有海軍藍和紅色兩種選擇；還有售價18美元、顏色很搭的啤酒罐保冷套。

線上「川普商店」已經開始販售印有「川普2028」（Trump 2028）字樣的周邊商品。（圖取自川普商店網頁trumpstore.com）

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近日民調結果反映美國民眾對川普第2任期就職百日內處理重大問題的手法多所疑慮，包括生活成本問題和亂無章法的關稅政策。

美國憲法第22修正案規定，「任何當選為總統者，不得超過兩任」。不過，針對曾經說過尋求再做一任的談話，川普上個月堅稱自己「不是在開玩笑」，還說「有辦法可以這樣做」。（譯者：屈享平/核稿：何宏儒）1140425