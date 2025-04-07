川普欲尋求第3任期 美司法部長：將是艱鉅挑戰

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國司法部長邦迪今天表示，對總統川普而言，要找到合法方式競選第3個總統任期將是「一項艱鉅挑戰」。

法新社報導，邦迪（Pam Bondi）今天告訴福斯新聞（Fox News）：「我希望他能當我們的總統20年，但我認為，他這一任做滿後，可能就結束了。」

美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在1930年代美國經濟大蕭條和二戰期間擔任總統，他違背傳統連當3屆，之後又贏得第4任，但於1945年第4任就職幾個月後因病去世。1947年，美國通過憲法修正案，將總統任期限制為兩個4年。

美國修憲機制是一套雙重程序，修憲可由國會發起，也可以由各州發起。

但憲法修正案需要得到國會兩院2/3的同意，以及全國50個州3/4的批准，政治分析家認為，修憲門檻極高，幾無可能通過。

邦迪說：「這確實是唯一方法，這將是一項艱鉅挑戰。」

許多人認為，78歲的川普要尋求第3個總統任期簡直是異想天開，但他3月31日告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）：「我不是在開玩笑。」他還說，有「方法」可以實現這一點。

曾任佛州檢察長的邦迪認為，合法取得第3個總統任期困難重重，她的看法似乎與大多數憲法學者觀點一致。

作為一名堅定的川普忠實擁護者，並擔任政府最高執法官員，邦迪的言論具有更重要意義。

聖母大學選舉法教授穆勒（Derek Muller）先前指出，1804年批准的第12修正案規定「任何在憲法上不符總統資格者，也不能擔任副總統」。這意味川普也沒有資格再去當他人副手。

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穆勒說：「我不認為有什麼『奇怪伎倆』能繞過總統任期限制。」

波士頓東北大學（Northeastern University）憲法學教授保羅（Jeremy Paul）也說：「沒有可信的法律依據支持川普競選第3個任期。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140407