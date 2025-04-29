趙樂際見日訪團 日盼北京解禁水產品並重啟牛肉進口

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（中央社台北29日電）美國祭出關稅戰之際，中國全國人大常委會委員長趙樂際今天在北京會見到訪的日本跨黨派訪問團表示，中方願與日方致力構建穩定的中日關係；日代表團則盼中方解禁水產品並重啟牛肉進口。

綜合中國外交部官網及日本共同社報導，日本自民黨幹事長森山裕近日率跨黨派「日中友好議員聯盟」代表團赴北京訪問，趙樂際上午與森山裕在人民大會堂會晤。

趙樂際說，中國國家主席習近平與日本首相石破茂去年11月在利馬會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係，致力構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。中方願與日方共同推動落實兩國領導人會晤重要成果，恪守中日四個政治文件原則和共識，堅持合作共贏，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

據中國外交部，森山裕指出，全面推動日中戰略互惠關係是兩國關係發展大方向。日中友好議員聯盟願與中方共同努力，為促進兩國經貿、人文交流合作以及妥善處理分歧、增進相互理解作出努力。

另據共同社，森山裕與趙樂際會談開始前表示，「日中間意見相異的點不少，有必要加深理解和信任」。

森山裕會談時則提到，希望中方撤銷隨著東京電力福島第一核電廠處理水排海而禁止日本水產品進口的措施，並重啟日本牛肉的進口；代表團還要求中方租借大貓熊。

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此前一天，森山裕一行與中共中聯部長劉建超及中國人民對外友好協會會長楊萬明會談。劉建超說，當前國際局勢變亂交織，中日雙方應倡導團結合作，尋找發展機遇，攜手應對共同挑戰。單邊主義、保護主義危害各國共同利益。中日作為世界主要經濟體，應堅持開放包容，共同維護全球自由貿易體系。

楊萬明則指出，當前中日關係處於改善發展的關鍵時期，希望雙方恪守中日四個政治文件的原則，本著「以史為鑑、面向未來」的精神，共同維護好兩國關係來之不易的改善發展態勢。（編輯：周慧盈/邱國強）1140429