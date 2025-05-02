美聯社：川普生日當天 美陸軍擬閱兵慶祝成軍250年

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國陸軍擬於6月14日舉行閱兵遊行慶祝成軍250週年，當天也是總統川普的生日，屆時可能有6600多名士兵、至少150台各型車輛、50架直升機、7支軍樂隊及數以千計民眾參與。

美聯社獲悉美國陸軍計劃在華府國家廣場（National Mall）舉行成軍250週年慶典的最新藍圖，這些文件尚未公開，日期註記為4月29日與30日。川普（Donald Trump）長久以來一直希望舉行盛大閱兵遊行，但相關活動目前仍在討論階段。

美國陸軍的成軍紀念日是6月14日，今年這天也將是川普79歲生日。

川普在第1次總統任期推動大規模閱兵時，面臨高昂成本阻礙。陸軍最新遊行規畫納入的戰車與其他重型車輛，也讓華府市政府官員擔憂會對道路造成損壞。

美國陸軍發言人華倫（Steve Warren）今天被問及閱兵計畫時回應，最終決定尚未拍板。

不過，另一位陸軍發言人巴特勒（Dave Butler）上校補充說，陸軍對慶祝成軍週年的計畫感到非常興奮。

美聯社報導，相關計畫尚未獲得正式批准，其內容最近幾週有所更動，之後也可能會有其他修改。

川普今天晚間在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）的發文雖未提到6月14日的計畫，但寫道：「我們將再次開始慶祝我們的勝利！」

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他還矢言將現行的5月8日歐洲勝利日（Victory in Europe Day）改名為「第二次世界大戰勝利日」（Victory Day for World War II），11月11日退伍軍人節（Veterans Day）則改為「第一次世界大戰勝利日」（Victory Day for World War I）。

根據美聯社獲知的計畫，閱兵遊行擬展現陸軍成軍250年的歷史，預計將有來自全美至少11個軍團與師級單位的士兵參與，包括史崔克裝甲車（Stryker）部隊、戰車營、步兵營、布萊德雷戰車（Bradley）、帕拉丁（Paladin）自走砲及榴彈砲。（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1140502