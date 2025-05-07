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中國男在日持有數千隻陸寄居蟹 涉違法遭警逮捕

2025/5/7 16:57
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（中央社記者楊明珠東京7日專電）3名20多歲的中國籍男子在日本被發現持有數千隻日本列為「天然紀念物」的陸寄居蟹，涉嫌違反日本法律，今天遭警方逮捕。

日本讀賣新聞報導，鹿兒島縣奄美署（警局）今天表示，3名24至27歲的中國籍男子昨天在奄美市未經日本文化廳長官的許可，合計持有160公斤的陸寄居蟹。3人涉嫌違反日本文化財保護法（天然紀念物現狀變更），今天遭逮捕。

這3名中國籍男子下榻奄美市的一家旅館，被旅館員工發現他們的房間有陸寄居蟹，於是通報環境省（相當於環保署）處理。

報導說，陸寄居蟹在中國除了食用外，也有人當成寵物飼養。奄美警局正在調查這3人取得陸寄居蟹的途徑。

日本朝日新聞報導，24歲、26歲的中國籍男子昨天上午約11時30分（台灣時間10時30分），被發現涉嫌在奄美市的一家旅館持有95公斤的陸寄居蟹；另一名27歲的中國籍男子昨天下午4時50分左右，被發現涉嫌持有65公斤的陸寄居蟹。

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3人都住在奄美市旅館的同一間房間。陸寄居蟹被裝在6個行李箱內。旅館員工向環境省在奄美市的辦公室通報，旅館員工表示，「房間有陸寄居蟹，可從行李箱聽到在蠢動的聲音」。

在鹿兒島縣內，生存於奄美群島等地的有紫陸寄居蟹、灰白陸寄居蟹、陸寄居蟹等3種。1970年日本政府將這些陸寄居蟹列屬為國家天然紀念物。天然紀念物原則上若未獲文化廳長官的許可，不得變更現狀，日本以文化財保護法規範，禁止非法持有。（編輯：韋樞）1140507

#中國
#鹿兒島縣
#環保署
#環境省
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