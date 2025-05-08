澳洲工黨政府連任 專家：台、澳關係沒有變化跡象

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）對於澳洲工黨政府連任，出生於台灣的麥考瑞大學（Macquarie University）國際研究學院（School of International Studies）講師郭美芬在接受中央社訪問時指出，台、澳關係目前沒有重大變化跡象。

自從工黨（Labor）於2022年澳洲大選獲勝，有關澳洲與中國關係「回溫」或「回暖」的話題，持續成為澳洲輿論焦點；特別是去年工黨政府接待中國總理李強訪問澳洲，更一度成為國際媒體焦點。儘管如此，工黨在今年5月初的大選中獲勝並且成功連任，郭美芬認為並不會造成台、澳關係受到擠壓。

郭美芬解釋，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）所領導的工黨政府在面對中國時，雖然並不如前任政府一般地展示出強硬姿態；不過，工黨政府上台以來，台、澳關係並未受到重大影響。

郭美芬指出，沒有跡象顯示台、澳關係會因為工黨連任而出現重大改變；她說：「不會因為一次選舉，就覺得可能會有什麼很戲劇化的對台灣關係的改變。」

郭美芬認為，對於台、澳關係，除了工黨政府的態度，更引人注意的是澳洲近期對台灣主權地位的關注；她舉例指出，澳洲國會去年8月通過聯大2758號決議不涉台之動議；隨後在去年10月，新南威爾斯州上議院亦通過挺台動議，指出聯大2758號決議不涉及中國對台主權。

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郭美芬說：「至少（澳洲政界）糾正了中共企圖要去影響國際社會，認為台灣是中國一部分這件事情。」

郭美芬又指出，由於台灣近年在對付COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面的表現，以及台灣在半導體科技上的表現，已經讓包括澳洲在內的國際社會更加注意到台灣；並且了解到台灣和中國的不同。（編輯：陳承功）1140508