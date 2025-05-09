重大墜機事故後 美宣布空管系統全面更新升級

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國總統川普政府今天公布一項空中交通管制系統全面汰舊換新計畫，今年1月華府發生致命墜機事故後，這項行動獲得業界和國會議員的支持。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）形容這是「一世代才一次的升級」計畫，涉及重建部分空中交通管制塔，並使用最先進的版本替換雷達、感測器和通訊設備。

法新社報導，值此之際川普政府正在大幅削減開支，以彌補減稅之後資金缺口，而這類改革可能需要數百億美元，需要國會的支持。

在長達75分鐘的發表會上，達菲並未公布更新空管系統的全部價格。

根據運輸部一份文件，過去15年來，空中交通基礎設施的所需資金平均每年30億美元。

達菲表示，他將促請國會提供「全部預付款」，以確保這項具強烈企圖心的計畫能在3至4年內完成。

眾議院運輸與基礎建設委員會上週已批准一項耗資125億美元的初步計畫，讓空管系統現代化向前邁開一步，此案仍在院會審議中。

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繼華府1月發生美國客機與軍方直升機相撞釀67死空難後，4月28日紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）也發生一起事件，當時附近的費城空管人員無法透過雷達或無線電與飛機取得聯繫，時間有90秒之久，所幸未釀災。

達菲表示，紐瓦克事件凸顯採取行動的必要性，並警告說，若不加以解決，「空管系統老化之下，大家會在全美其他地區看到類似紐瓦克事件再度發生」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140509