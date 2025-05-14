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日本自衛隊練習機墜毀愛知縣犬山市 當局展開調查

2025/5/14 15:58（5/14 16:50 更新）
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圖為日本航空自衛隊T4練習機。（圖取自日本航空自衛隊網頁mod.go.jp/asdf/）
圖為日本航空自衛隊T4練習機。（圖取自日本航空自衛隊網頁mod.go.jp/asdf/）
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本航空自衛隊1架練習機今天下午在愛知縣犬山市1處池塘墜毀，據報機上有2人，相關單位正確認詳情。相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正證實發生墜機事故。

日本放送協會（NHK）報導，日本消防單位今天下午3時許，獲報犬山市「疑似有飛機掉進池塘」。

發生事故的飛機為航空自衛隊的T4練習機。防衛省說明，這架飛機下午3時過後從愛知縣的航空自衛隊小牧基地起飛後，飛到犬山市附近，隨即從雷達上消失。

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當地警察指出，墜機地點的池塘為農業用蓄水池。

林芳正今天在下午的記者會上表示，「目前已知1架隸屬航空自衛隊的T4練習機從小牧基地起飛後墜機，防衛省正確認詳情」。（譯者：楊惟敬/核稿：施施）1140514

#日本放送協會
#自衛隊
#防衛省
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