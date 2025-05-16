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FBI前局長發文被控籲暗殺川普 美國土安全部喊查

2025/5/16 12:10
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天表示，執法單位正調查聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）涉嫌威脅暗殺總統川普一事。

法新社報導，柯米在影像社群平台Instagram上傳照片，可見沙灘上的貝殼排成「86 47」。86在美俚語有殺掉之意，而川普是美國第47位總統。柯米後來已刪文。

諾姆在社群網站X上發文說：「丟臉的FBI前局長柯米剛剛呼籲暗殺川普總統。」

她說：「國土安全部和特勤局（Secret Service）正調查這起威脅並將適當回應。」

柯米後來在Instagram上表示，他上傳「一張今天在海灘散步時看到一些貝殼的照片，我以為那是一種政治訊息」。

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他說：「我不知道有些人會把這些數字與暴力聯想在一起。我完全沒想到，但我反對任何形式的暴力，因此我刪了文。」

川普去年7月在賓州巴特勒市（Butler）造勢時遭遇槍擊，耳朵受傷，並曾面臨其他威脅。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140516

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