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法擴大課徵「汽水稅」 含糖飲料價格有感上漲6%

2025/5/16 12:18
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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）法國自3月初起擴大課徵含糖飲料稅，依每百公升含糖比例增稅2至3倍，並將加徵的金額作為社會服務與補助的財政支出；新制上路後，含糖飲料價格有感上漲，經典款汽水在過去2個月中漲幅就超過6%。

部分民眾認為漲幅還能接受，也有人藉此少買，以減少攝取糖分增進健康。但業者表示，不該拿飲料開刀。

去年年底法國國會通過的「含糖飲料稅」新制今年3月初正式上路，增幅與效果令人驚訝。至4月底，碳酸飲料的價格已比去年同期上漲10%。這項被法媒稱為「汽水稅」的新制預估能為公共財政帶來8億歐元（約新台幣270億元）收入。

14日，費加洛報（Le Figaro）與巴黎人報（Le Parisien）在報導中引用全球消費者市場研究公司Nielsen IQ（NIQ）前一日公布的初步調查數據，汽水、果汁等含糖飲料在超市通路的平均售價「出現明顯增幅」。僅在過去兩個月中，經典款汽水漲幅超過6%；「少糖」或「零卡」則平均增加1.6%。

其實在法國，「含糖飲料稅」2012年就有，但稅率不高，也從未影響銷量。不過，去年底通過的2025年社會安全預算法案，納入了含糖飲料稅，也就是將加徵的金額，拿來作為社會服務與補助的財政支出；同時將飲料含糖比例抽稅的門檻，從15%大幅降至3%。

費加洛報指出，對於每100公升添加糖超過8公斤的飲料，新制稅率幾乎翻了一倍，從之前的平均每百公升17.70歐元增為35歐元。每100公升添加糖5到8公斤的飲料，稅率更增至近3倍，從7.3歐元增到21歐元。

消費者葛瑞格華（Gregoire）是可樂愛好者，他向巴黎人報說，幾週前一手6罐33毫升可樂還不到4歐元，現在已變成4.18歐元。如今一切都在漲，但過去幾週飲料價格漲得比其他產品更明顯。

除了填補財政外，國會也希望透過這項措施，減少民眾過度消費糖，這同樣是重要的公共衛生議題。

40多歲消費者蘿拉（Laura）在超市門口向中央社表示，剛好藉著這波漲勢少喝一點，「不要喝那麼甜，對身體比較好」。但近30歲的馬修（Matthieu）則告訴記者，「我知道不應該喝太多汽水，但這是給自己工作的小獎賞，且漲幅還不算多，所以我暫時不會減少購買。」

也有販售自製綜合果汁的店家接受法國電視一台（TF1）採訪時表示，將因應新措施，改變果汁配方，減少含糖量。

NIQ指出，價格調漲的這2個月，消費量也同時下跌。經典款汽水過去2個月銷量下跌逾4%；但「少糖」或「零卡」仍微幅成長近1%。該機構指出，漲價不是消費量減少的唯一原因，天氣與連假也有影響。民眾的消費習慣是否會因此改變，仍須更長時間觀察。

巴黎公立比榭醫院研究員韓瑟爾（Boris Hansel）向法國新聞台（France Info）解釋，少喝含糖飲料，能降低體重增加、罹患糖尿病、心血管疾病，甚至罹患癌症的風險。減少飲用含糖飲料對健康是個好消息。

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但相對的，製造商就不是那麼開心了。果汁聯盟主席瓦瑟內斯（Emmanuel Vasseneix）告訴法國新聞台，這項收稅太多了，「這意味著我們必須繳納超過2000萬歐元的額外稅金。」

在當地擁有多種知名飲料的日本三得利飲料食品（Suntory Beverage & Food）法國子公司執行長戴姆斯（Alexis Daems）則向費加洛報說：「希望官員能夠清楚意識到這項措施不符合比例。在充實國庫上，我們不是金雞母，而且這也不會改變消費者行為。」（編輯：陳慧萍）1140516

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