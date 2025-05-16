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APEC貿易部長會議發聲明 稱擔憂全球貿易面臨挑戰

2025/5/16 18:57
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（中央社濟州島16日綜合外電報導）美國關稅衝擊的陰霾籠罩全球之際，亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議今天發布聯合聲明，表示「擔憂」全球貿易面臨的挑戰。

為期2天的APEC貿易部長會議昨天在韓國濟州島登場。身為APEC重要成員的美國，派出貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與會。他在這段期間與多個期盼降低美國關稅衝擊的國家各別舉行雙邊會議。

APEC所有21個成員國貿易部長發表聯合聲明說，「我們擔心全球貿易體系面臨的根本挑戰」。

他們呼籲加強合作，並表示仍對APEC盡心盡力，做為「齊心協力因應這個區域經濟挑戰」的一種方式。

APEC強調全球貿易體系的重要性，例如世界貿易組織（WTO）以及可長期發展的供應鏈。

這次的APEC貿易部長會議，由韓國產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教擔任會議主席。鄭仁教指出，這份聯合聲明來之不易，因為在會談初期，各國立場存在「顯著差異」，但在最後一刻達成協議。

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鄭仁教補充說，這「對全球市場釋出相當正面的訊號」，並表示「APEC成員國可以共同努力，以便順利安度當前存在高度不確定性的全球貿易環境。」

他指出，會中未討論「聯合因應」美國關稅措施一事，因為各國面臨的情況「存在顯著差異」，難以辦到這件事。（譯者：楊惟敬/核稿：洪啓原）1140516

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