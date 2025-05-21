川普公布金穹飛彈防禦計畫 最終耗資估1750億美元

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天公布「金穹」飛彈防禦系統計畫，以保護美國免受外國攻擊，預計3年內投入使用。他宣布為這項計畫投入首批250億美元資金，最終成本預估達1750億美元。

法新社報導，川普（Donald Trump）在白宮表示：「我在競選總統期間向美國人民承諾，我將會打造一套先進飛彈防禦系統。我很高興在今天宣布，我們為這套最先進系統正式選定了架構。」

他指出，金穹（Golden Dome）系統完工後，將有能力攔截從全球其他地方、甚至外太空發射的飛彈，「這對我們國家的成功甚至是生存都至關重要」。

川普說，美國太空軍（US Space Force）將領蓋特雷恩（Michael Guetlein）將主導這項計畫的相關工作，還說加拿大已表達有興趣參與其中。

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川普表示這項計畫最終將耗資1750億美元，但根據美國國會預算處（Congressional Budget Office，CBO）估算，這項計畫未來20年的總成本，預估介於1610億美元和5420億美元間。這套飛彈防禦系統中的太空攔截器，預計能截獲一定數量的洲際彈道飛彈。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）站在川普身旁說，這套系統目的在於「保護（美國）國土免受巡弋飛彈、彈道飛彈、高超音速飛彈及無人機攻擊，不論它們是傳統飛彈或是核武」。（譯者：洪啓原/核稿：劉文瑜）1140521