索國部長退出抗中聯盟 民間機構：涉及北京壓力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨21日專電）索羅門群島內閣部長瓦內羅亞近日退出「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）。國際媒體質疑有關舉動是受中國施壓所致；民間監察機構「透明索羅門」向中央社指出，事件反映出中國持續向索國施加干預的問題。

索國鄉村發展部部長瓦內羅亞（Daniel Waneoroa）11日宣布退出IPAC。澳洲公廣媒體ABC及紐西蘭公廣媒體RNZ均刊登報導，質疑瓦內羅亞是否遭遇來自中國壓力；而中國駐索國大使館則否認有關質疑。

曾擔任索國內閣秘書、現任民間反貪腐機構「透明索羅門」（Transparency Solomon Islands）執行長（CEO）利洛庫拉（Ruth Liloqula）接受中央社訪問時指出，對於瓦內羅亞退出IPAC一事，中國片面否認並不足以撇清關係。

利洛庫拉提醒，索國政府針對瓦內羅亞退出IPAC一事發布聲明，內容就提到了中國以及台灣問題。

索國政府5月11日發佈聲明，指瓦內羅亞退出IPAC的舉動是「以團結與合作為重，持續致力為了所有索國民眾最大利益而服務，並且採取具有包容性的領導方針」；聲明強調，索國政府「堅持一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」。

利洛庫拉指出，索國政府將瓦內羅亞退出IPAC一事與一中政策相提並論，透露了事件涉及中國和台灣問題。

利洛庫拉又指出，瓦內羅亞在退出IPAC前不久，「索羅門星報」 就製造了助長中國政治壓力的輿論。

今年4月，索羅門反對派蘊釀罷免現任總理；5月3日，「索羅門星報」刊登評論，指瓦內羅亞為IPAC的共同主席，索羅門反對派不滿瓦內羅亞擔任政府內閣部長，違背索國奉行的一個中國政策。隨後，國會原訂5月6日的不信任表決案難產。到了5月11日，索國政府公開證實瓦內羅亞在5月8日向IPAC發函，表示退出。

利洛庫拉解釋，中國近年藉著向索國新聞媒體施加影響力，製造有利中國輿論，進而助長來自中國的政治壓力。她舉例指出，當地主要新聞媒體之一「索羅門星報」 （Solomon Star）已多次被揭發接受來自中國提供的設備，涉及金額超過數十萬美元。

利洛庫拉提醒，中國對「索羅門星報」的影響不容忽視；北京當局接受「索羅門星報」記者到中國各地採訪，並且發表有關中國繁榮成就的報導。她說：「這些都是中國的政治宣傳。」

索國內政受到來自中國政治壓力影響，利洛庫拉坦承「擔憂」。她指瓦內羅亞退出IPAC一事已經讓索國政府「蒙上了陰影」；她說：「索國的政局再次被當成是夥伴國家之間爭奪利益的場域；該事件產生了一種假象，讓人以為中國比其他夥伴擁有有更特殊地位。」

利洛庫拉又說：「人們會以為，總理馬內列（Jeremiah Manele）所領導的現任政府在中國影響之下，已無法獨立思考。」

利洛庫拉解釋，來自中國的政治壓力，讓索國政局添加不穩定因素；她說：「這會導致索國人民不信任政府；政府領導層致力建立誠信的努力，也因此而受到阻礙；這不利國家發展。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

利洛庫拉還提到，民間監察力量是捍衛索國民主政治的關鍵力量；要讓索國抵擋來自中國的政治操縱，她呼籲國際社會加強支持索國發展公民社會力量，並且協助索國對抗來自中國的政治宣傳和假消息。

「對中政策跨國議會聯盟」成立於2020年6月4日，目前有超過240名來自27個國家參與；該聯盟關注的議題包括中國的貿易和安全政策，以及中國人權問題。（編輯：陳承功）1140521