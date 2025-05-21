歐盟擬對小額包裹收費 遏阻中國廉價商品湧入

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天表示，準備對每年湧入歐盟國家的小額包裹徵收每件2歐元（約新台幣69元）的固定費用，這類包裹絕大多數來自中國。

法新社報導，歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）告訴歐洲議會（European Parliament）議員，這項費用預計由電子商務平台支付，目的是協助歐盟因應大量廉價商品湧入所帶來的種種挑戰。

目前價值低於150歐元、直接寄送消費者的包裹享有免關稅待遇，新的收費措施將取消這項優惠。這類廉價商品時常經由中國電商平台Temu和Shein等銷售。

塞夫柯維奇表示，直接寄送歐盟境內倉庫的包裹，費用則會降低至每件0.5歐元。

去年約有46億件這類小額包裹進入歐盟，平均每秒超過145件，其中91%來自中國。歐盟預期數量還會攀升。

歐盟懷疑Temu和Shein等平台未盡力防止不符合歐洲標準的產品銷售。歐盟也擔心，這些進入歐盟27國的產品有很多是不安全、偽造、甚至對消費者有潛在危險。

塞夫柯維奇表示，這類產品大量湧入，對於控管、安全性以及確保運往歐盟產品符合標準等方面構成「全新挑戰」。

歐洲零售商認為，他們面臨來自海外平台的不公平競爭，指稱這些平台往往未遵守歐盟對產品的嚴格規定。

塞夫柯維奇指出，海關人員工作量「極大」，「因此我不會將這項手續費視為一種稅，這只是用來補償成本的費用」。

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歐盟也希望這項費用部分收入將能用於歐盟預算。

美國本月稍早終止對來自中國、價值低於800美元的小額包裹關稅豁免，開始徵收54%關稅。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140521