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抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費

2025/4/29 20:06（4/29 22:41 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）面對中國廉價商品湧入對安全、公平競爭和財政的傷害，法國政府今天宣布，將與鄰國協商，盼自明年起聯手，針對每個免稅小額包裹向中國出口商與電商平台加徵「管理費」，並推動歐盟2028年取消小額包裹免關稅的規定。

為應對美國總統川普關稅戰的連帶影響，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）與公共會計部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）今天上午宣布，將著手對中國小額包裹採取措施。

隆巴德和德蒙夏朗表示，法國將在歐洲層級上提議，針對來自中國的小額產品，向中國出口商和電商平台加收每個包裹「幾歐元的管理費」，尤其是中國快時尚龍頭SHEIN、跨境購物平台Temu與阿里巴巴。

德蒙夏朗指出，每年有超過8億件小額商品湧入法國境內，「其中91%都來自中國」。

她說：「這對法國人來說有風險，因為這些產品有時很危險。由於假冒產品猖獗，品牌面臨風險，公共財政也面臨風險。」

隆巴德則強調，「我要向消費者示警，他們可以選擇有利道德、地球和國家財政的產品。如今，當海關官員打開包裹時，會發現94%的產品不符合法規，其中66%是由於具有危險性」。

隆巴德、德蒙夏朗、貿易與工藝國務秘書路瓦齊（Véronique Louwagie）與AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）今天共同參訪戴高樂機場，巡視海關人員作業，這裡是進口空運貨物進入法國的大門。

自2010年起，歐洲與中國有協議，以「海關流通」之名，豁免價值150歐元（約新台幣5400元）以下小額包裹的關稅。

近年來中國包裹「入侵」歐洲，歐盟執委會日前指出，2024年寄入歐洲市場的逾46億件小額包裹中，有91%來自中國，等同於每秒鐘就有超過145個包裹。

歐盟執委會2月就曾呼籲刪除這項特許權，並表示許多商品不符合歐盟規範、具危險性，也因碳足跡而對環境造成傷害。

美國總統川普4月初簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元（約新台幣2萬5000元）或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%，以回應中國對從美國進口商品徵收34%的報復性關稅。

由於擔心在美國碰壁的中國商品湧入歐洲，4月中又有歐盟議員提出「終止150歐元小額包裹免關稅」的議題。

儘管法國政府支持這項措施，但看來仍必須等到2028年歐盟層級的關稅同盟改革才能進行調整，這份法案規劃於該年取消150歐元以下包裹關稅豁免的規定。

在等待2028年改革的同時，法國政府有意與德國、荷蘭等鄰近國家協商，建立進口商、電商平台的出資機制，獲得的款項將用於海關檢查。

德蒙夏朗指出，法國提議建立一個歐洲聯盟，以便從2026年起徵收固定管理費，以確保進入歐洲市場的產品不會危及歐洲的安全、經濟和公共財政，目標是要盡快進行。

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法國貿易委員會主席歐杜（Yves Audo）今天向歐洲一台（Europe 1）批評，「我們覺得貿易有雙重標準。歐洲貿易受到嚴格管控，必須遵守所有標準，如社會標準、環境標準；而來自中國的貨物流幾乎沒有任何管控，享有海關優勢。我們沒有相同規範」。

他認為，法國應加強產品安全和標準合規的控制，甚至制裁類似虧本銷售的行為。（編輯：唐聲揚）1140429

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