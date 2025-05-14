路透：美國再調降對中國小額包裹關稅 從54%降至30%
2025/5/14 12:34（5/14 12:49 更新）
（中央社台北14日電）路透社今天報導，根據一份白宮行政命令及行業專家的消息，美國對來自中國小額包裹關稅將再降至30%，以進一步緩和兩國貿易戰帶來的傷害。此前美國將中國小額包裹關稅由120%降至54%。
報導表示，2位快遞專家表示，來自中國、價值800美元以下的小額包裹關稅稅率，現在預設為美國對中國進口商品徵收的關稅稅率，即原來的145%降至30%。
此前白宮發布行政命令，對來自中國的小額包裹關稅，從120%下調至54%。每郵包100美元固定費用則保留，但取消6月增至200美元的調整。（編輯：陳鎧妤）1140514
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