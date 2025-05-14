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美中互降關稅正式生效 為期90天

2025/5/14 13:23（5/14 13:46 更新）
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美國國旗和中國國旗示意圖。（中央社製圖）
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（中央社北京14日綜合外電報導）美國和中國互相削減高額關稅的措施今天生效，為期90天。美中近來嚴峻的貿易戰打亂全球市場和國際供應鏈，如今暫時停火。

法新社報導，美國和中國上週末在日內瓦舉行的關鍵會談中達成協議，雙方同意大幅降低高額關稅。

根據協議，美國同意將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%，美東時間14日凌晨（台灣時間14日中午）生效。

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美國總統川普在福斯新聞（Fox News）昨天播出的訪問中表示，華府現已有了與中國達成「非常強大」貿易協議的藍圖，將使北京對美國企業「開放」市場。

然而分析人士也警告，關稅措施可能在90天後重新生效，將徒增更多不確定性。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140514

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