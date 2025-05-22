首次在中舉辦 王毅將主持中國—太平洋島國外長會

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（中央社台北22日電）中國外交部昨天宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月28日至29日在福建廈門主持第3次「中國—太平洋島國外長會」，為首次在中國線下舉辦。

中國外交部指出，斐濟、吉里巴斯、紐埃、諾魯等11國外長及代表，以及太平洋島國論壇副秘書長Esala Nayasi將應邀參會。

中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，此次「中國—太平洋島國外長會」是首次在中國線下舉辦，與會各方將就中國和太平洋島國交流合作及共同關心的國際地區問題深入交換意見。

毛寧強調，中方高度重視和太平洋島國關係，期待透過此次外長會加強團結協作。

據中國外交部網站消息指出，第1次「中國—太平洋島國外長會」於2021年10月以視訊方式舉行；第2次「中國—太平洋島國外長會」則於2022年5月底在斐濟首都蘇瓦舉行。

法新社分析，中國持續加大力度鞏固在具有重要戰略意義的太平洋地區的影響力，挑戰美國及其盟友澳洲的傳統地位。

法新社指出，北京已耗資數億美元在索羅門群島、萬那杜共和國等太平洋島國，興建體育館、政府辦公室、醫院和道路。

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吉里巴斯共和國、索羅門群島和諾魯近年來也陸續與台灣斷交，轉而支持中國。

另外，報導也指出，索羅門群島在2022年與北京簽訂一份神秘的安全協定，令外界擔心中國未來可能會利用該群島在該地區建立更多的軍事據點。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1140522