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菲律賓科研人員登鐵線礁 中國海警：管控處置

2025/5/22 18:58
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（中央社台北22日電）菲律賓兩艘公務船昨天駛入南海主權爭議海域，科研人員登上鐵線礁。中國海警局今天指菲方「非法登礁」，遭中方管控並登礁「處置」；還指菲船「危險接近」中方海警船因而發生擦碰。

據中方發布，中國海警局新聞發言人劉德軍稱，5月21日，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，「非法闖入」南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域，並組織人員非法登上鐵線礁活動。中國海警執法人員「對菲船隻採取管控措施，並登礁查證處置」。

中國海警局未公布圖像，也未說明採用什麼反制動作管控、處置，僅稱「現場操作專業規範、合理合法」。

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劉德軍並稱，當天9時13分至14分，菲3002號船無視中方多次嚴正警告，「危險接近」中方海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

他最後稱，中國對南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。菲方行徑嚴重侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。敦促菲方立即停止侵權行動。（編輯：楊昇儒）1140522

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劉德軍
中國指控日民用機進入釣魚台上空 以艦載直升機驅離美菲防空操演之際 中國海警指控菲人員登鐵線礁
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