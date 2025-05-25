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COVID-19疫情升溫 印度病例多為輕症

2025/5/25 12:38
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（中央社記者李晉緯新德里25日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，印度也同樣出現染疫人數上升的情況，但目前大多數的患者症狀較輕，染疫者除接受治療，多在家休養即可。

印度官方與研究單位已針對該國COVID-19新增病例進行研究，官方消息來源告訴新德里電視台（NDTV）說：「根據觀察，大多數確診病患都是輕症，且在家接受治療、休養。」

新德里電視台報導提到，消息來源指出，包括新加坡、香港在內的地方，COVID-19的病例都在增加，但目前沒有跡象顯示，現在流行的變異株會比先前流行的變異株傳播力更強，或導致更嚴重的病症。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，目前印度已經發現COVID-19新的變異株病例，其中包括1個NB.1.8.1病例和4個LF.7病例。

根據最新的資料顯示，德里有23個新增病例，德里政府對此已要求醫院準備好床位、氧氣、藥品、疫苗。

印度目前大部分的COVID-19病例，集中在克勒拉（Kerala）、坦米爾那都（Tamil Nadu）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）、卡納塔卡（Karnataka）等地。

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印度目前藉由綜合疾病監測計劃（Integrated Disease Surveillance Programme, IDSP）和印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research, ICMR）在全國建立起呼吸道病毒監測網絡，能掌握包括COVID-19在內的疾病。

商業標準報（Business Standard）報導提到，印度在1週內新增164個COVID-19病例，截至19日的統計數據，印度在這波疫情中，已累積257個新增病例。（編輯：陳承功）1140525

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