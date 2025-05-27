加薩戰爭陰影下 以色列慶祝耶路撒冷日衝突不斷

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（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列民眾今天湧入耶路撒冷舊城（Old City）參加一年一度的占領東耶路撒冷慶祝活動，有些人與當地居民發生衝突，並對巴勒斯坦人叫囂辱罵。

綜合法新社與路透社報導，所謂的「耶路撒冷日」（Jerusalem Day）是為了紀念以色列軍隊1967年以阿戰爭期間占領巴勒斯坦人占多數的東耶路撒冷。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天前往艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）院區參與紀念活動。這是以色列在加薩戰爭陰影下，連續第2年慶祝耶路撒冷日。

艾格撒清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城，是伊斯蘭第3大聖地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此處也是猶太教最神聖之地，被尊為「聖殿山」（Temple Mount），但猶太人不得在此處祈禱或展示宗教符號。

班吉維爾說，「我登上聖殿山慶祝耶路撒冷日，祈禱戰爭勝利」，以及被關押在加薩走廊（Gaza Strip）的人質能平安歸來。他過去幾次造訪聖殿山，曾激怒巴勒斯坦人和他們的支持者。

每年，成千上萬的以色列民族主義者會遊行經過耶路撒冷和東耶路撒冷舊城，其中有許多是虔誠的猶太教徒，他們行經多個以巴勒斯坦人為主的社區，揮舞以色列國旗、跳舞，有時也會高喊挑釁口號。

遊行路線的終點是西牆（Western Wall），也就是西元70年遭羅馬人摧毀的第二聖殿（Second Temple）遺址，這是猶太人可合法祈禱的最神聖地點。

一些手持以色列國旗的青少年團體，與巴勒斯坦商家、路人與學童對峙，也與以色列維權人士和警察發生衝突。他們有時朝人吐口水、高聲辱罵，甚至試圖闖入民宅。

目擊者表示，中午過後，東耶路撒冷舊城開始上演暴力衝突，有些年輕的遊行者開始騷擾尚未關門的巴勒斯坦店家，接著又將矛頭轉向在場觀察活動的左翼以色列活動人士與記者。

目擊者說，一群年輕的以色列屯墾者朝一名巴勒斯坦女性和幾名記者吐口水，附近的以色列警察卻沒有介入。

一名在場員警表示，因為這些年輕人未滿18歲，因此無法逮捕他們。

一些觀光客仍穿梭在狹窄的舊城街道，導遊提醒他們小心，迅速走過已經關門的商家。

左翼政治人物、以色列國防軍（IDF）前副參謀長戈蘭（Yair Golan）形容舊城內的暴力場景「令人震驚」。他在聲明中說：「這不是熱愛耶路撒冷的表現，這是仇恨、種族主義與霸凌。」

巴勒斯坦自治政府發言人也發表聲明，譴責這場遊行和班吉維爾造訪艾格撒清真寺。

他說，以色列在加薩持續發動戰爭、「反覆闖入艾格撒清真寺以及在耶路撒冷占領區升起以色列國旗等挑釁行為，在在威脅整個地區的穩定」。

今年的耶路撒冷日，時值以色列部分右翼人士再次呼籲吞併更多巴勒斯坦領土。

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以色列軍方今天表示，有3枚火箭彈自加薩地區發射，其中兩枚落在加薩境內，另一枚被以軍成功攔截。

2021年在遊行隊伍接近舊城時，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）曾向耶路撒冷發射火箭，引發為期12天的戰事，並在以色列境內引爆猶太人與阿拉伯人之間的暴力衝突。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140527