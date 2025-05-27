加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

戰火肆虐 聯合國：加薩可耕地剩不到5%

2025/5/27 13:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎26日綜合外電報導）聯合國糧農組織（ Food and Agriculture Organization）表示，戰爭導致加薩可用耕地不到5%，進一步加劇這塊飽受戰爭摧殘的巴勒斯坦領土陷入饑荒的風險。

法新社報導，以色列加強新一輪攻勢，試圖摧毀加薩走廊的哈瑪斯（Hamas），近3個月的封鎖導致加薩出現嚴重的糧食和藥品短缺，而國際援助一直難以進入加薩，以色列的做法招致國際社會譴責。

根據糧農組織發布的最新衛星評估，截至4月底，加薩走廊超過80%的農地遭到破壞，77.8%已無法耕種，僅剩約4.6%的潛在可耕地。

根據評估，剩餘可供耕種的土地僅剩688公頃。

加薩南部的拉法（Rafah）和一些北部地區的情況尤其危急，幾乎所有農地都無法耕種。

糧農組織副秘書長貝克多（Beth Bechdol）表示：「由於農田、溫室和水井被摧毀，當地糧食生產陷入停滯。」

google news透過 Google News追蹤中央社

糧農組織表示，戰爭開始前，農業約占加薩經濟的10%，超過56萬人至少部分依賴農業、畜牧業或漁業維生。

加薩衛生部昨天表示，3月18日停火破裂以來，至少有3785人喪生，死於這場戰爭的總人數達到5萬3939人，其中大多數是平民。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140527

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：