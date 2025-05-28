世衛大會批准精簡預算 因應美國退出後資金缺口

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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）在美國退出後，試圖穩定其財政狀況，世界衛生大會（WHA）今天通過精簡後預算案42億美元，但仍存在約17億美元的資金缺口。

法新社報導，在最大捐助國美國退出後，世衛將已經縮水的2026-2027年度預算從53億美元削減至42億美元。相較之下，2024-2025年的計畫預算為68億美元。

世界衛生大會（WHA）今天在日內瓦閉幕。

世衛成立於1948年，最初所有資金都來自「評估會費」：即根據各國財富和人口計算出應繳會費。

時至今日，世衛越來越依賴「自願捐款」，而這些捐款僅用於捐獻者所指定的目標。

世衛的預算以兩年為週期。在2020-2021年週期，各國分攤的會費僅佔核准預算案的16%。

2024-2025年預算預算，各國會費已提高了20%，而今年大會上，各國批准再將會費提高20%，這意味世衛每年可額外增加9000萬美元收入。

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美國傳統上是世衛最大捐助國；而華府退出加上拒絕繳納2024年和2025年會費，導致世衛陷入財政困境。華府今年也未出席世衛大會。

預算削減迫使世衛組織進行重組。由於美國大幅削減資金，世衛的執行管理團隊從14人縮減至7人；旗下部門也從76個縮減至34個。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140528