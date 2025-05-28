加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統府公布紀念日及節日實施條例 今年下半年增3天假
首頁 / 國際

美將領：華府正考慮非洲司令部去留

2025/5/28 13:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奈洛比27日綜合外電報導）美國非洲司令部（AFRICOM）司令蘭里今天表示，華府正在評估這個機構的未來，他呼籲非洲各國政府就美國非洲司令部可能裁撤一事，向華府表達意見。

美國媒體今年3月曾報導，總統川普政府正考慮合併非洲司令部與歐洲司令部，以精簡官僚機構。美國非洲司令部是在2008年成為獨立的地域司令部。

路透社報導，蘭里（Michael Langley）在肯亞舉行的非洲國防首長會議前對媒體表示，他已與多位非洲官員討論此一問題。

他說：「我已和一些國防部長和幾位總統談過，並告知他們，我們正在評估。」

蘭里說，有關美國非洲司令部的未來，非洲各國政府應透過駐美大使來表達意見。

在2008年之前，美國在非洲的軍事活動由其他地區的司令部負責。後來非洲司令部成立，反映了美國在非洲日益增長的國家安全利益，包括伊斯蘭叛亂，以及與中國、俄羅斯的競爭。

在西非，與蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）有關的團體近年不斷壯大，而經過一連串軍事政變後，美國在當地的安全影響力已經減弱。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

政變迫使美國撤回對當地的安全支持，也讓一些轉向俄羅斯求援的軍政府上台。

去年，尼日軍政府下令，要美國從尼日撤走近1000名軍事人員，並撤出價值1億美元的無人機基地。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1140528

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：