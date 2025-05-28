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義大利存有恐攻風險 美國務院重發第2級旅遊建議

2025/5/28 13:28（5/28 13:37 更新）
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圖為羅馬納佛納廣場。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）隨著夏季旅遊旺季到來，美國國務院已針對義大利重新發布第2級的旅遊建議等級，呼籲公民「提高警覺」潛在的「恐怖主義」攻擊事件。

福斯新聞（Fox News）報導指出，美國國務院於23日發布的旅遊建議說：「義大利存在發生恐怖暴力事件的風險，包括恐怖攻擊和其他活動。」

這項旅遊建議指出，恐怖分子「有可能在幾乎沒有或根本沒有警告的情況下發動襲擊」，並鼓勵美國公民在諸如旅遊景點、交通轉運站、購物中心、餐廳、宗教場所、機場和公共區域等常見目標多加留意。

福斯報導指出，義大利是最受美國觀光客青睞的歐洲國家之一，然而，當地人氣觀光景點和公共區域發生潛在攻擊事件的隱憂卻轉強。

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根據美國國務院資料，義大利的旅遊建議等級自2022年4月以來一直維持在第2級。

法國、德國、西班牙、瑞士和英國在美國國務院的旅遊建議等級中，同樣列在第2級。（譯者：蔡佳敏/譯者：陳昱婷）1140528

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