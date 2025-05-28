義大利存有恐攻風險 美國務院重發第2級旅遊建議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）隨著夏季旅遊旺季到來，美國國務院已針對義大利重新發布第2級的旅遊建議等級，呼籲公民「提高警覺」潛在的「恐怖主義」攻擊事件。

福斯新聞（Fox News）報導指出，美國國務院於23日發布的旅遊建議說：「義大利存在發生恐怖暴力事件的風險，包括恐怖攻擊和其他活動。」

這項旅遊建議指出，恐怖分子「有可能在幾乎沒有或根本沒有警告的情況下發動襲擊」，並鼓勵美國公民在諸如旅遊景點、交通轉運站、購物中心、餐廳、宗教場所、機場和公共區域等常見目標多加留意。

福斯報導指出，義大利是最受美國觀光客青睞的歐洲國家之一，然而，當地人氣觀光景點和公共區域發生潛在攻擊事件的隱憂卻轉強。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據美國國務院資料，義大利的旅遊建議等級自2022年4月以來一直維持在第2級。

法國、德國、西班牙、瑞士和英國在美國國務院的旅遊建議等級中，同樣列在第2級。（譯者：蔡佳敏/譯者：陳昱婷）1140528