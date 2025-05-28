超美趕中 歐盟擬設大型基金協助科技公司擴張

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（中央社布魯塞爾28日綜合外電報導）隨著歐洲聯盟（EU）致力縮小與美國和中國的創新差距，歐盟執委會擬設立一個規模至少100億歐元（約新台幣3385億元）的公私合營基金，以協助科技公司擴張。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）今天推出「選擇歐洲起步與擴張」（Choose Europe to start and scale）戰略計畫，目的在彌補歐盟缺乏所謂的獨角獸公司，也就是估值超過10億美元的新創公司。

歐盟執委會指出，限制新創公司成長擴張的關鍵挑戰，包括由27個成員國組成的歐盟法規過於分散，以及取得融資、市場、人才和基礎建設等方面的管道不一。

歐洲不但缺乏願意投資早期計畫的創投業者，而在公司開始擴張市場，甚至籌資上市的後期融資階段，美國資金的規模更是歐盟的7倍。

歐盟執委會表示，明年將設立歐洲擴張基金（Scaleup Europe Fund），資金來源將包括官方，以及是官方資金4倍的民間資金。這個基金將投資入股有潛力的公司，並將交付私人投資經理人管理。

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目前這個基金的規模仍未拍板定案，但一名歐盟官員表示，將會是數百億歐元金額。

這名官員說：「我們不希望只是滄海一粟，而是希望可創造明顯的不同。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1140528