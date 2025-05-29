巴西農業部長宣稱 禽流感疫情獲得控制

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）巴西農牧部長法瓦羅今天在參議院農業和土地改革委員會公開聽證會宣布，在南大河州蒙特內格羅市發現的禽流感疫情已獲得控制。

法瓦羅（Carlos Fávaro）表示，雖然蒙特內格羅市（Monte Negro）發現禽流感病例的農場進行全面消毒只過了1星期，他可以大膽保證，疫情已受到控制。法瓦羅並強調，這一事件顯示巴西衛生系統具有效率。

據巴西農業部稱，在受影響農場半徑10公里範圍內的540家農村機構都已接受檢查，除了爆出疫情的農場外，還有另外2個農場從事商業家禽養殖。

法瓦羅強調巴西阻止疫情擴大的能力，在第一時間設置衛生屏障和保護農場勞工措施。截至昨天為止還有21例疑似禽流感病例，今天已排除其中10例；之前有2個農場接受調查，目前只剩下1個。

法瓦羅說，巴西從23日開始進入28天的衛生關鍵期（病毒潛伏期），如果這段期間後商業農場沒有其他病例，巴西就可以宣布擺脫禽流感。

巴西是全球最大雞肉出口國，疫情出現後，24個國家決定暫停從巴西進口雞肉和雞蛋，其中13國僅暫停購買南大河州（Rio Grande do Sul）生產的家禽和雞蛋。

法瓦羅說，預計再過20多天，巴西宣布沒有禽流感後，出口有望恢復正常，巴西將與所有限制購買的國家和地區重新進行談判。

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法瓦羅還將巴西與美國的禽流感病例進行比較稱，巴西在發現疫情後撲殺了1.7萬隻雞，而美國在巴西確認流感的前兩天爆發疫情，導致70萬隻禽類被撲殺。

法瓦羅指出，如果疫情從蒙特內格羅市擴散到巴西其他地區，就會有其他死亡病例在4、5天後出現，但15天後還沒有新病例，證實巴西衛生控制系統及其運作方式的能力與效率高。（編輯：陳承功）1140529