華府鷹派挺川普撤中國學生簽 敦促重置美中關係

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦眾議員穆勒納爾是最直言批評中國的華府人士之一，他發聲為總統川普政府撤銷中國留學生簽證的計畫辯護，並以國安憂慮為由，呼籲重置雙邊關係。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）昨天接受彭博電視（Bloomberg TV）專訪時，指控中國政府操縱在海外的中國學生，包括施壓他們從事間諜活動。

穆勒納爾指出，當有外國政府影響自己的留學生，讓他們聽命於中國共產黨，「我想這是個大問題」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）28日表示，將與國土安全部合作，大力撤銷中國學生的簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。在這之前，他也下令美國各大使館停止安排外國學生的簽證面試。

中國外交部稱這項簽證舉措具有歧視性。當彭博詢問中方對穆勒納爾評論的看法，中國外交部發言人林劍譴責這是在「抹黑」中國共產黨。

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新加坡的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）展開前，穆勒納爾在當地呼籲中國「承認現實，其政府正邁向顯然有別於他們之前所承諾的方向」。

穆勒納爾談到，他認為最終目標是與這樣的中國建立關係，而且美中「必須重置關係」。（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1140530