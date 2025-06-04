波蘭2024年生育率創新低 人口老化與出生危機加劇

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（中央社記者彭維楀華沙3日專電）波蘭2024年生育率跌至歷史新低1.099，根據國家統計局（Główny Urząd Statystyczny（簡稱GUS）資料顯示，波蘭人口正加速萎縮與老化。這一數字不僅遠低於人口替代率2.1，也讓波蘭成為全球生育率最低的國家之一。

國家統計局最新報告指出，2024年波蘭僅有252,000名新生兒出生，創下戰後最低紀錄，死亡人數則高達409,000人，這代表著連續第十二年人口自然減少。報告指出：「波蘭的人口狀況仍然非常困難。」由於過去三十年的低生育率導致育齡婦女人數減少，短期內不太可能有顯著改變。

根據美國非政府組織「人口參考局」（Population Reference Bureau）的全球統計，僅有新加坡、泰國、烏克蘭（皆為1.0）與韓國（0.7）等少數國家生育率低於波蘭。而波蘭也低於日本（1.2）、德國與英國（1.4）及法國（1.6）等西歐國家。國家統計局數據也揭示生育年齡變化：2024年婦女生第一胎的平均年齡為29.1歲，遠高於1990年的22.7歲。此外，65歲以上人口比例升至23.8%，顯示波蘭高齡化速度正在加快。

對此，華沙經濟學院（Szkoła Główna Handlowa w Warszawie）統計與人口研究所所長多明恰克（Agnieszka Chłoń-Domińczak ）指出，儘管難以單一解釋生育率下降的主因，但疫情與俄烏戰爭帶來的不確定性可能影響年輕人對生育的決策。

她主張應透過政策提升年輕人就業與住房的穩定性，並指出2021年在法律與正義黨（PiS）執政下收緊的墮胎法，也對育兒意願造成影響。根據華沙大學（Uniwersytet Warszawski）針對Z世代的研究，主要不願生育的原因包括住房條件差、工作不穩與經濟壓力，而有超過一半的年輕人表示，沒有任何因素可以改變其不生育的決定。

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PiS政府曾推動「500+」（每名未滿18歲的兒童可領取補助每月500波蘭幣，後來提高為「800+」）兒童補助政策，期望提高出生率。儘管初期曾短暫推升出生人數，但效果未持久。

現任政府於2023年12月上任後，延續該補助計畫，同時推出協助家長重返職場的新措施，並恢復公費體外受精計畫，以試圖改善生育環境。儘管波蘭正面臨少子化與高齡化的雙重壓力，近年移民人數的快速成長在一定程度上補充了人口缺口，波蘭目前也為歐盟中接收移民最多的國家之一。（編輯：陳承功）1140604