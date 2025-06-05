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南韓軍方：4名北韓人乘船越海上界限 卻盼「返北」

2025/6/5 14:39（6/5 14:54 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）南韓軍方今天表示，上週發現4名北韓人搭乘木船越過兩韓之間的海上北方限界線（NLL），這4人據稱要求南韓政府將他們送回北韓。這也是3月以來南韓軍方第2次公布發現北韓人乘船越線。

韓聯社引述軍方相關人士報導，稱南韓軍方5月27日上午在江原道高城郡以東100多公里處海上發現一艘小型木船越過北方限界線，船上4人已被移交相關單位。

南韓軍方3月7日也發現越過北方限界線的木船，當時船上的2名北韓人也要求返回北韓。

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不過，自從北韓領導人金正恩2023年底將兩韓定調為「敵對的兩國關係」後，就再也沒有回應過南韓政府的聯絡。南韓政府雖透過聯合國軍司令部與北韓之間的直通電話試圖聯絡北韓，北韓政府卻沒有任何回應，近3個月來仍未能將人送回。

但也有意見認為，新上任的南韓總統李在明先前表示將恢復與北韓的熱線，強調與北韓溝通對話，可能有助將這些乘船漂流到南韓的北韓人送還。（編輯：韋樞）1140605

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