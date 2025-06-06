川普政府制裁4名ICC法官 控非法針對美國以色列

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普政府今天制裁4位國際刑事法院（ICC）法官，針對ICC對以色列總理尼坦雅胡發布逮捕令，以及過往決定立案調查駐阿富汗美軍涉嫌戰爭罪，採取前所未見的報復行動。

路透社報導，根據美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）發布的聲明，華府將烏干達籍法官博薩（Solomy Balungi Bossa）、秘魯籍法官伊巴涅斯（Luz del Carmen Ibanez Carranza）、貝南籍法官阿拉皮尼－岡蘇（Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou）、斯洛維尼亞籍法官霍勒（Beti Hohler）列為制裁對象。

盧比歐表示：「身為ICC法官，這4人積極參與ICC針對美國及我們親密盟邦以色列的非法且毫無根據的行動。ICC被政治化，並不實地宣稱擁有不受約束的自由裁量權，可以調查、指控及起訴美國和我們盟邦的國民。」

ICC強烈譴責川普政府這項舉措，稱這是企圖破壞一個國際司法機構的獨立性，而這個機構為數以百萬計承受「難以想像暴行」的受害者帶來希望與正義。

博薩和伊巴涅斯自2018年起擔任ICC法官。2020年，他們參與了上訴分庭一項裁定，允許ICC檢察官對駐阿富汗美軍涉嫌戰爭罪展開正式調查。

不過自2021年以來，ICC已將上述調查的優先次序降級，轉而聚焦阿富汗政府及民兵組織塔利班（Taliban）部隊被控犯下的罪行。

去年11月，ICC法官也以在加薩走廊（Gaza Strip）衝突期間涉嫌戰爭罪及違反人道罪為由，對尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）軍事首領馬士禮（Ibrahim Al-Masri）發布逮捕令。馬士禮較廣為人知的名字是戴夫（Mohammed Deif）。

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盧比歐表示，阿拉皮尼－岡蘇和霍勒裁定授權對尼坦雅胡及葛朗特發布逮捕令。

2020年川普上一任期內，華府曾針對時任ICC檢察官班索達（Fatou Bensouda）和她的一名高階幕僚祭出制裁，理由是ICC對駐阿富汗美軍涉戰爭罪一事進行調查。今天的最新舉措深化川普政府對ICC的敵意。（譯者：楊昭彥/核稿：盧映孜）1140606