79國反對美國制裁ICC 日本說明未連署原因

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（中央社東京10日綜合外電報導）美國總統川普制裁國際刑事法院（ICC），英、法、德等79個ICC成員國發表聯合聲明反對，但日本並未連署。日本內閣官房長官林芳正今天就此說明，這是「綜合性判斷」後做的決定。

富士新聞網（FNN）報導，林芳正表示，「這是綜合考量各種因素後做出的決定。個別聲明的交涉過程屬於外交上的往來，不便透露」。

他接著說：「我國尊重ICC的獨立性與安全。（日方）將持續嚴密關切相關動向，與美國及其他成員國保持溝通的同時，妥善因應。」

ICC在2024年11月以涉嫌戰爭罪與危害人類罪，對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）軍事領袖戴夫（Mohammed Deif）發出逮捕令。

而川普（Donald Trump）本月6日授權針對調查美國公民或以色列等美國盟友的ICC工作人員，祭出經濟與旅遊制裁。對此，ICC其中79個成員國連署發布聲明反對，不過日本並未加入其中。

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ICC有包含日本在內的125個成員國，是常設法院，可以起訴犯下戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪以及侵略成員國領土或其國民的個人。美國、中國、俄羅斯和以色列都不是ICC成員國。

ICC目前由日本籍法官赤根智子擔任院長。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140210