福島核子事故 二審改判東電前高層免賠2.7兆多元

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本東京高等法院今天推翻一審要求東京電力公司前高層賠償股東約合新台幣2兆7000餘億元的判決，認定這些前高層無法預測2011年造成福島第一核電廠核子事故的巨大海嘯。

綜合法新社和日本「讀賣新聞」報導，東電股東認為公司因這場核災而承受巨額損失，因此向當年經營團隊5人提告求償22兆日圓。東京地方法院2022年7月判決，其中4人合計應賠償13兆3000億日圓（約新台幣2兆7700億元）。

2011年3月日本311大地震掀起的海嘯侵襲福島第一核電廠，造成廠內1、2及3號機爐心熔毀，釀成車諾比（Chernobyl）事件之後世界最嚴重核災。

一審過程中的主要爭論點，落在日本地震調查研究推進本部2002年所公布「長期評估」的可信度，以及東電舊經營團隊能否認知到巨大海嘯可能侵襲核電廠而採取適當對策。

原告主張，當年那份「長期評估」是可信的，東電前高層若據此採取預防措施，例如把緊急電力來源設置在較高處，就能防止核災發生。

然而被告反駁說，那份「長期評估」不可信，相關風險無法預測。

一審判決的賠償金，是為了彌補東電拆除反應爐、賠償災民以及清除汙染所支出的費用。

東京高院今天的判決則指出，「無法認定被告在地震發生前，具有這種預測能力」。

今天宣判後，提告的股東拿出寫有「為福島核災負責」的布條表達訴求，並表示將上訴到最高法院。

原告律師團首席律師河合弘之說：「若我用一句話總結今天的判決，那就是這將導致未來還會出現嚴重核災。」

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他補充說：「從來沒有大地震能事前精準預測。」

東電則發布聲明表示：「本公司核電廠的事故引發福島縣民為首的廣大社會大眾極大的困擾與不安，我們再次由衷致歉。」（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1140606