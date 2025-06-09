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立陶宛總理涉利益衝突爭議 道德委員會啟動調查

2025/6/9 12:43（6/9 13:25 更新）
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立陶宛總理帕魯克斯。（路透社）
立陶宛總理帕魯克斯。（路透社）
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯9日專電）立陶宛網路媒體Laisves TV與調查機構Siena近日披露，總理帕魯克斯持股的一家公司，於其就任後獲得國家發展銀行ILTE核發的20萬歐元貸款，引發外界質疑是否涉及利益衝突，立陶宛官方道德委員會將啟動調查。

根據報導，帕魯克斯（Gintautas Paluckas）擁有一家名為Garnis公司49%的股份。該公司計畫生產電池，並於今年2月初獲得ILTE針對中小型新創企業提供的20萬歐元（約新台幣680萬）低利率貸款。

同時，帕魯克斯持有另一家鋰電池和軟體公司Emus 51%股份，因公司成立時間較長，不符合該項貸款資格。

Laisves TV創辦人塔皮納斯（Andrius Tapinas）指出，他取得的電子郵件證據顯示，Garnis曾利用該筆補貼貸款向某家公司購買貨品，但貨品實際交付對象卻是原本無法申貸的Emus。

報導指出，若Garnis與Emus被認定為集團企業，Garnis同樣不符資格，外界因此懷疑Garnis是否為為申貸而設的空殼公司。

對此，帕魯卡斯表示兩家公司是獨立運作的，但有技術上的合作。

今年初，立陶宛政府在帕魯克斯的參與下批准了多項與ILTE相關的措施，包括對該銀行進行監管的立法修正案，以及為包括ILTE在內的中央政府機構設定借款限額。

帕魯克斯強調，自己未以總理身分對ILTE施加任何壓力。

面對媒體報導以及反對黨人士要求他請辭的聲音，帕魯克斯日前主動請求立陶宛官方道德委員會（VTEK）進行評估。他強調自2020年起便未參與持股公司的實際營運，並否認有公私利益衝突。

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立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，VTEK表示將啟動針對總理在內閣會議中的行為及相關決策的調查，初步預計將耗時3個月，期間也將向ILTE及其他相關機構調閱資料。

此外，立陶宛特別調查局（STT）亦表示正在釐清相關情況，ILTE方面則已展開內部稽核並展開突擊性檢查，以釐清貸款使用是否涉及違規。（編輯：陳承功）1140609

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