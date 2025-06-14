以色列傳再度空襲 伊朗媒體：攻擊西部及西北部

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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗媒體指出，以色列今天再度發動空襲，攻擊伊朗西部和西北部的城市，這些城市有著重要的防禦設施與軍事基地。

伊朗法斯通訊社（Fars）和梅爾通訊社（Mehr）報導，以色列空襲了西北部城市大不里士（Tabriz），以及西部羅瑞斯坦省（Lorestan）、哈梅丹省（Hamedan）和克爾曼沙省（Kermanshah）的部分地區。

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法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天發出警告，如果伊朗再向以色列發射飛彈，伊朗首都德黑蘭將陷入火海；這兩個長期敵對國家已經連續兩天交火。

卡茲透過聲明表示：「如果（伊朗最高領袖）哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）繼續對以色列本土發射飛彈－德黑蘭將陷入火海。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140614