以色列傳再度空襲 伊朗媒體：攻擊西部及西北部
2025/6/14 18:55
（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗媒體指出，以色列今天再度發動空襲，攻擊伊朗西部和西北部的城市，這些城市有著重要的防禦設施與軍事基地。
伊朗法斯通訊社（Fars）和梅爾通訊社（Mehr）報導，以色列空襲了西北部城市大不里士（Tabriz），以及西部羅瑞斯坦省（Lorestan）、哈梅丹省（Hamedan）和克爾曼沙省（Kermanshah）的部分地區。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
法新社報導，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天發出警告，如果伊朗再向以色列發射飛彈，伊朗首都德黑蘭將陷入火海；這兩個長期敵對國家已經連續兩天交火。
卡茲透過聲明表示：「如果（伊朗最高領袖）哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）繼續對以色列本土發射飛彈－德黑蘭將陷入火海。」（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140614
- 2025/06/14 19:16
- 2025/06/14 18:59
- 以色列傳再度空襲 伊朗媒體：攻擊西部及西北部2025/06/14 18:55
- 2025/06/14 18:08
- 2025/06/14 18:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
伊朗發射飛彈報復 以色列至少3死數十傷