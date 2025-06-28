伊朗軍事指揮官科學家國葬 數千人夾道送行

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（中央社德黑蘭28日綜合外電報導）伊朗今天為命喪以色列戰火的軍事指揮官和核子科學家等大約60人舉行國葬，數以千計民眾在首都德黑蘭市中心夾道送行。

綜合法新社和美聯社報導，這場國葬於當地時間上午8時（台灣時間28日中午12時30分）展開。伊朗國家電視台宣布，「紀念烈士的儀式已正式開始」，並播出畫面顯示身穿黑衣的民眾揮舞國旗，有些人手持死亡軍事指揮官的照片。

當伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的總司令沙拉米（Hossein Salami）和負責彈道飛彈計畫的航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）等人的靈車行經德黑蘭的自由大道（Azadi Street）時，群眾當中有人高呼「美國去死」和「以色列去死」。

沙拉米和哈吉薩達皆在以色列13日開戰當天喪命。以色列稱打擊目的是要摧毀伊朗的核子計畫，因此特別鎖定攻擊軍事指揮官、科學家和核設施。

在伊朗國家電視台播出的葬禮畫面中，都尚未見到伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的身影。

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在「紀念烈士」儀式過後，送葬隊伍將前往德黑蘭的自由廣場（Azadi Square）。

今天的葬禮是為60名罹難者舉行，其中包括4名孩童及4名女性。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140628