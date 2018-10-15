小隊長遭拋飛殉職 北市消將協助申辦撫卹

台北市消防局第四大隊光明分隊小隊長李耀文15日駕駛水箱車返隊途中疑因停等紅燈時煞車導致車頭前傾，造成李耀文被拋出車外，送醫搶救不治。消防局表示，將協助家屬申辦爭取最高撫卹金。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市消防局第四大隊光明分隊小隊長李耀文駕駛水箱車驗車後，返隊途中停等紅燈煞車導致車頭前傾被拋出車外，送醫搶救不治、因公殉職。北市消將協助家屬申辦爭取最高撫卹金。

北市消救災救護指揮中心今天上午9時10分接獲民眾報案，指北投區大度路一段與承德路七段的交叉路口發生消防車交通事故，立即派遣7車、20人前往搶救。

消防人員到場發現肇事車輛為北市消光明分隊的水箱車，由現年45歲的李耀文於上午8時45分駕駛水箱車前往關渡驗車廠進行半年一次的定期驗車，上午9時驗畢後返隊途中，疑遇交通號誌紅燈停等時，因煞車導致車頭前傾，造成李耀文被拋出車外，頭部和胸腔都有外傷。

另，水箱車則持續滑行約50公尺，撞擊路邊電線桿後才停止。

現場救護人員立即對李耀文進行急救措施，持續給予CPR急救和AED監視生命徵象，送至榮民總醫院搶救，但院方於上午10時1分宣告不治死亡。

北市消第四大隊大隊長洪超倫表示，肇事水箱車為2001年出廠、2002年領牌，歷來保養紀錄均良好，並無特殊維修紀錄，原訂今年要進行汰換；今天事發後初步檢視，水箱車的車頭固定插鞘仍在原位，但案發時為何車頭會掀起，仍有待後續調查釐清。

北市消表示，對於李耀文因公殉職深感不捨，將全力協助家屬處理後續事宜，和申辦爭取最高撫卹金；此外，相關車禍肇事原因也將配合警方進行後續調查。

曾受頒三等三級消防榮譽章的李耀文於1994年初任公職，平時熱心助人、待人親切，和同事相處融洽，也不遺餘力照顧後進同仁，工作上事必躬親、克盡職責。

李耀文在1999年甄選加入台北市搜救隊（第1期）赴美訓練，並曾參與過九二一大地震、花蓮縣桃芝颱風、伊朗巴姆市地震、莫拉克颱風、災害搶救工作和台南維冠大樓地震倒塌等災區搶救勤務。（編輯：方沛清）1071015