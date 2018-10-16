桃園受虐男童情況不樂觀 醫院持續觀察

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園一名6歲男童疑遭家暴，月初因傷勢嚴重被緊急送醫，男童頭部重創、四肢骨折，送醫時昏迷指數只有3，桃園市政府社會局今晚表示，未接獲醫院進一步訊息，男童仍在加護病房觀察。

社會局表示，截至晚間10時30分，市府並未接獲醫院的任何通報，這名遭虐打昏迷的男童昏迷指數為3，送醫後就在加護病房觀察，目前仍與死神搏鬥中，但情況恐怕不樂觀。

社會局表示，目前男童的哥哥已被生父帶走安置，並未發現遭虐打跡象。至於生母與繼父生育的小孩，則未出現受虐情況，只有這名男童遭虐打傷勢嚴重，市政府已介入緊急安置。

警方在事件爆發後前往醫院調查發現，男童除了骨折、頭顱受創，全身也有多處新舊傷痕。男童生母和繼父供稱，是因為男童不乖才會出手教訓，但否認下毒手。警方懷疑他們避重就輕，訊後依家庭暴力、違反兒童及少年福利與權益保障法、重傷害等罪嫌函送檢方偵辦。

檢警調查表示，受虐男童家庭狀況複雜，父母離婚後，他與哥哥由生母撫養，後來生母再婚又生下一名小孩。社會局在上週已函送地檢署，檢警將持續介入調查，並追究相關刑責。（編輯：唐聲揚）1071016