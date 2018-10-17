從人民觀點出發 司改地方座談會前進新竹

（中央社記者王揚宇台北17日電）司法院、行政院、法務部今天聯合舉辦「司改向前走：司法改革地方意見交流座談會」（新竹場），向各團體代表說明改革作為，也說所有議題的共同定位，要從人民的觀點出發。

法務部晚間發布新聞稿指出，這場座談會由司法院秘書長呂太郎、行政院政務委員羅秉成、法務部政務次長陳明堂共同主持，他們向各團體代表說明司法改革國是會議後政府的改革作為。

羅秉成指出，這次的司法改革國是會議有兩個特色，一是由總統的政治高度來召開國是會議，才能協調許多跨院的改革工程；二是由非法律人與法律人一起來面對司法的問題，解決司法的問題。

羅秉成強調，司法改革不能只靠官方的力量，往後的推動落實，還需要仰賴社會各界司改作伙鬥陣打拼，司法改革才會成功。

呂太郎則說，這次司法改革所有議題的共同定位在於，要從人民的觀點出發，因此，司法院推動國民參與刑事審判制度（國民法官制度）上，是希望透過司法與人民進行多元、深度的對話，讓司法與人民之間的距離逐漸縮小。

另外，也推動訴訟外紛爭解決機制（ADR），並建立ADR機構查詢平台，以因應現代社會對於迅速及多元紛爭解決方式的需求；在勞動事件紛爭上，研擬解決勞動事件紛爭的特別法律程序，提出勞動事件法草案，減少勞工的訴訟障礙，迅速並即時有效保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益。

陳明堂表示，傾聽人民的聲音，是這一次司法改革國是會議最重要的目標，司法改革不侷限於司法院及法務部之間，才能具體回應人民的需求，法務部推動司法改革迄今已展現出的具體成果，會加快腳步，積極推動後續司改。（編輯：梁君棣）1071017