警破地下槍械改造工廠 前槍擊要犯手下認栽

刑事局南部打擊犯罪中心破獲屏東一處改造槍械工廠，專案小組16日持拘票、搜索票分別在高屏兩地將蔡、張2嫌逮捕到案，起出改造P99手槍3支、手槍子彈成品64顆、手槍子彈半成品100顆、步槍子彈649顆等，琳瑯滿目猶如地下彈藥庫。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）刑事局南部打擊犯罪中心破獲屏東一處改造槍械工廠，逮捕前十大槍擊要犯手下蔡姓男子等2人，起出改造手槍3把、各式改造子彈成品及半成品800多顆及改造工具，猶如地下彈藥庫。

為淨化選前治安，刑事局南部打擊犯罪中心協同高雄、屏東兩地警方持續掃蕩槍毒暴力集團，遏止暴力介入選舉。南打中心今年7月間接獲線報指稱，綽號「鯊魚」的50歲蔡姓男子平日擁槍自重，持槍恐嚇取財並圍事賭場牟利，橫行高屏地區並涉嫌改造槍枝，於是報請屏東地檢署指揮高雄、屏東兩地警方共組專案小組積極偵辦。

警方經連月布線追查發現，蔡男為林姓前十大槍擊要犯的得力手下，曾涉及數起槍擊案遭警方逮捕並入獄服刑，民國103年獲准保外就醫迄今，仍不思悔改，涉嫌與62歲的張姓男子共同改造槍械。

專案小組掌握蔡嫌等人居所及改造槍械處所後，10月16日持拘票、搜索票分別在高屏兩地將蔡、張2嫌逮捕到案，並起出改造P99手槍3支 、手槍子彈成品64顆、手槍子彈半成品100顆、步槍子彈649顆、步槍彈匣1個、子彈裝填盒5箱、裝彈紙盒3箱、製造設計圖、火藥、大批槍彈零組件及刻磨機、砂輪機、沖床機、鑽台等，琳瑯滿目猶如地下彈藥庫。

全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。（編輯：陳政偉）1071018