溺殺雙屍案 律師:沈文賓有未成年子女不應判死

（中央社記者劉世怡台北22日電）男子沈文賓涉6年前覓尋前妻，卻將前妻2名友人擄走溺斃棄屍，高院更三審判他死刑。最高法院今天開庭，律師主張，沈有未成年子女，不應判死;庭末法官諭知11月16日進行辯論。

這起案件源於，涉嫌家暴的沈文賓，被控於民國101年12月間，不滿已分居的張姓妻子避不見面，因此與胞弟沈文夏一同前往宜蘭一處檳榔攤，擄走妻舅的潘姓女友，還有當時在店內、毫無關係的呂姓男子。

沈姓兄弟將呂男與潘女押到原桃園縣大溪鎮一處產業道路，綑綁兩人手腳，拖至附近的灌溉水溝，陸續溺殺呂男及潘女，再將屍體載到新北市三峽恩主公醫院停車場棄屍。

台灣高等法院更三審6月底判哥哥沈文賓死刑，弟弟沈文夏無期徒刑，全案經上訴，最高法院認為本案攸關人的生命權決定公開審理，今天開庭，就沈文賓部分進行準備程序。

沈文賓律師主張，國際兒童權利公約規定司法審判應考量兒童最佳利益，由於沈男有未成年子女，量刑上應予以考慮，不該將他判處死刑;蒞庭檢察官則反駁，如果律師以公約抗辯，是否也該一併考量遭沈文賓殺死的被害人子女，不應該只是偏袒被告，被害人家屬權利更應該受保障。（編輯：張銘坤）1071022