警政署：防假新聞影響選舉 已移送40件

（中央社記者李淑華台北24日電）選舉倒數，有關查察假消息、假新聞，警政署刑事局主任秘書莊定凱今天表示，目前中央與地方共受理64件，移送40件；查獲ip位置位於美國、新加坡。

莊定凱今天在內政部召開記者會，說明加強查賄制暴等情形。莊定凱表示，距離九合一選舉倒數一個月，為淨化選風，內政部日前已要求警政署及各警察機關加強查緝非法槍彈、選舉賭盤、檢肅黑道幫派及偵辦賄選暴力犯罪。

他說，截至22日止，警察機關已移送地檢署偵辦賄選及選舉暴力案件共276件814人。在選前最後階段，各警察機關將持續全力動員積極查察，給民眾安全、純淨的選舉空間。

對於媒體關注假新聞、假消息影響選舉一事，莊定凱表示，警政署刑事警察局結合偵查科、科技研發科、偵查第九大隊成立專責小組，目前刑事警察局受理7件，移送4件；各縣市警察受理57件，移送36件。

他說，只要有民眾報案，第一線的分局受理後，各縣市會加強查緝ip。若重要且敏感或中央層級的案件，刑事警察局專責小組，會以偵九大隊為偵查主力，全力查緝。警政署有決心處理假新聞問題，包括境外，會於第一時間啟動偵查。

不過，他說，目前查獲的ip位置是在美國、新加坡。如果有簽署司法互助協議，就會透過司法互助來協查，或透過國際警方、駐外聯絡官等方式，情資交換來做互動與溝通。

此外，在執行查賄制暴部分，為防制金錢、暴力介入選舉，警政署要求各警察機關應全力查緝，截至22日止，各警察機關已蒐報各類賄選情資726件，暴力介入選舉情資351件，移送各地方檢察署偵辦賄選等相關案件63件519人，選舉暴力等相關案件213件295人。

另為防制黑道幫派介入年底地方公職人員選舉，已執行二波「選前全國同步掃黑行動」，共查獲105案、逮捕犯嫌846人，其中9人具特定政黨身分；另行動期間首惡聲押獲准率80.7%，並查獲各式非法槍械43枝、查扣不法金流新台幣796萬餘元。

內政部表示，在選舉最後階段，將持續要求各警察機關藉由公正的執法、賄選情資的多方蒐集、有效的查賄及暴力防制措施，全力營造和平及民主的優質選舉環境。（編輯：蘇志宗）1071024