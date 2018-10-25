普悠瑪列車事故 醫院：司機員沉默少話

羅東聖母醫院25日表示，尤姓司機員（前）目前傷勢穩定但沉默少話，身心科醫師已和他聊過，但細節不便對外說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣25日電）台鐵普悠瑪列車發生出軌翻覆事故，尤姓司機員送往羅東聖母醫院救治，院方今天表示，尤姓司機員目前傷勢穩定但沉默少話，身心科醫師昨天已和他聊過，但細節不便對外說明。

聖母醫院公關部主任俞芳苓上午受訪表示，院方目前共收治9名病患，5名在加護病房，4名在普通病房，尤姓司機員目前傷勢穩定，但沉默少話，家人從事故發生後全程都在病房陪伴。

媒體詢問，尤姓司機員是否拒絕身心科醫師會診，俞芳苓說，他日前因接受檢方偵訊時間相當長，回到醫院時，院方照會身心科醫師，尤姓司機員因身心較為疲累，家屬告知若有需要會通知院方，昨天上午已有身心科醫師和他聊過，至於詳細內容不方便透露，只能說一切狀況都很穩定。

院方昨天也發起「陪伴-回家的路，20181021普悠瑪事件祈福，繫上祝福的絲帶，平安回家」活動，不少民眾在樹枝繫上黃絲帶，寫著「普悠瑪事件傷者及家屬，加油」、「願傷者早日康復」等語。

俞芳苓說，院方昨天發起活動後，陸續收到不少民眾前來送花致意，也有民眾寫信到官方信箱，提到尤姓司機員面臨很大壓力，希望能為他加油打氣，院方取得家屬同意後，很樂意幫忙將民眾的關心轉送給尤姓司機員。

俞芳苓並唸出其中一封信件，提到：「日前發生普悠瑪列車的憾事，對聖母醫院團隊的辛勞，再次由衷感謝。因為得知尤姓司機在貴院就醫，我是從新聞得知一些消息的朱小姐，想寄一些打氣的明信片和信件給司機，能否寄到醫院？以及是否會造成醫院的困擾？」

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷。（編輯：李錫璋）1071025