華山分屍案犯嫌拚自首減刑 偵辦警駁不符要件

（中央社記者劉世怡台北25日電）華山草原分屍案陳姓犯嫌主張犯後自首可減刑，北院今開庭，傳喚偵辦的北巿警林俊燁作證。林說，陳男的男女關係複雜，婚外產子，到案時眼神閃爍，早已鎖定，應不符自首要件。

高姓女死者的父親庭後受訪則說，他在另一個法庭，透過螢幕旁聽，他想跟陳男說「男子漢大丈夫，敢做敢當，一直推卸責任，胡言亂語，說的與事實不符，若有共犯，應趕快說出來」。

台北地方法院今天開庭，傳喚偵查命案的台北巿中正一警分局忠孝東路派出所所長林俊燁作證說明偵辦過程，釐清陳男是否符合自首要件，另外傳喚法醫潘至信作證，就死者鑑定報告作陳述，因為陳男主張潘的鑑定報告沒有證據能力。

本案不公開審理，據了解，林俊燁證稱，當初受理高女失蹤案，得知高女有去上陳男的課，清查時，意外查知已婚的陳男使高雄一名女子懷孕後不理，研判男女交往關係複雜，該女於陳男到案前一天產子，且訪查時，陳男說明高女去向與事實不符，明顯說謊，進而鎖定陳男查辦，並非陳男主動自首。

據了解，陳男於6月17日首次到派出所說明時，林警突然說「她出事了，對不對」，陳男眼神閃爍不語，林警勸他有二條路走，一是「你沒有幹，現在可以離開」，另一條則是「你有話要跟我說，我等你3小時」;當下陳男回答「我考慮一下」後來離開。林警更加確定陳男涉案，恐不是僅將高女藏匿而已，高女應已遇害。

林警表示，陳男離開後，他有同步告知高女家屬到華山草原跟監及觀察，家屬後來回報，陳男打包有想逃亡跡象，林警赴華山草原將陳男帶回，陳男於18日凌晨遭突破心房而認了犯案。

台北地檢署調查，陳姓男子今年5月在台北市華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，因而結識報名課程的高姓女子，進而性侵、殺害高女並分屍，8月14日起訴陳男，案件移審由台北地院審理。（編輯：張銘坤）1071025