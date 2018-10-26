桃園小檜溪市地重劃案 藍告圖利綠斥抹黑

（中央社記者蕭博文、邱俊欽台北26日電）國民黨桃園市長參選人陳學聖質疑小檜溪暨埔子自辦市地重劃區案圖利廠商，向北檢告發桃園市長鄭文燦圖利廠商。綠營則回應「這是不折不扣烏賊戰術，想要把白布染黑」。

對於陳學聖指控，鄭文燦競選總部回應，桃園區小檜溪暨埔子自辦市地重劃區，是在前桃園縣長吳志揚任內，於103年7月核定重劃計畫書。桃園市政府地政局會同建築管理處審查符合規定後陳報核准，過程皆依法行政，並無任何特權圖利。

小檜溪及埔子市地重劃區的工程土方符合「本市範圍、合法來源、合法去處、經政府核准」四個要項，陳學聖以丟泥巴的方式扭曲法令，企圖製造違法假象，這是選舉的抹黑行為。桃園市政府新聞處長張惇涵表示，「這是不折不扣的烏賊戰術，想要把白布染黑」。

鄭文燦競選總部表示，鄭文燦上任後，市府各單位對於小檜溪及埔子重劃案依法公正處理，沒有差別待遇，也無任何特權；市府的每一項決策，都願意攤在陽光下，可接受行政與司法的檢驗。

陳學聖在告發狀指出，桃園市府高層涉嫌圖利建商，讓原本屬於「民間自辦工程」的重劃區整地工程依「公共工程」辦理，並容許重劃會拿自家建造工程的營建剩餘土方回填至自辦的重劃區，圖利建商至少新台幣2億元土方處理費。

陳學聖競選辦公室總幹事孫大千指出，民間工程的土方轉移必須透過合法的土資場，但桃園市「小檜溪自辦自辦市地重劃」整地工程卻未依法定程序。

孫大千說，小檜溪工程回填的剩餘土方是由民間工程的棄土直接送到小檜溪，沒有經過合法的土資場，讓業者省下棄土處理費，桃園市府涉嫌圖利。

陳學聖則表示，桃市府圖利廠商之事，桃市府及鄭文燦都沒有辦法做解釋，鄭文燦昨天還拋下一句話說「這是吳志揚時代核定的」，明顯是要推卸責任，推給前朝。

陳學聖說，吳志揚昨天深夜也發表聲明，表示「縣府時代核定『重劃計劃書』，是為了啟動延宕多年都市計畫，但後來工程如何執行，需經鄭文燦的市府核定才能施作，也就是說都是鄭市府一手主導，鄭市府如此推卸責任，令人遺憾。」

孫大千說，吳志揚確實同意小檜溪市地自辦重劃計畫，但「小檜溪暨埔子自辦市地重劃工程之剩餘土石方回填計畫書」卻是在鄭文燦時代核准，關鍵在回填計畫書，而非市地自辦重劃的計畫，鄭文燦不要以為自己躺著就當選，一再迴避。(編輯:孫承武)1071026