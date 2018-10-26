防假消息及賭盤影響選舉 法務部要求密切注意

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投地檢署今天辦理選舉查察分區座談會，法務部常務次長張斗輝出席會議時說，應密切注意及查察網路假消息及賭盤影響選舉。

南投地方檢察署今天召集檢、警、調、政風等機關人員舉行地方公職人員選舉查察分區座談會，張斗輝、最高檢察署檢察總長江惠民、法務部檢察司長王俊力、高等檢察署檢察長王添盛、法務部廉政署副署長侯寬仁、警政署刑事警察局長蔡蒼柏等人出席。

會議由各機關代表分別就目前選情分析、情資提報、查賄及反賄選具體措施與執行情形，提出工作報告，並互換意見。

張斗輝指出，應密切注意並查察網路假消息及賭盤等影響選舉公平案件，且對選舉查察事務應以公正、嚴密、迅速準則辦理，讓外界感受查賄決心；另外，因公投及地方公職人員選舉同天舉行，投票規模大，相關問題應審慎研究因應。

江惠民說，應嚴守行政中立及程序正義，以主任檢察官為核心，用團隊辦案模式進行精緻偵查；南投縣境內多有原住民，可基於原鄉個別特性，積極進行反賄選宣導，對幽靈人口持續進行追蹤查察，並注意縣議會議長、副議長選舉情資蒐報。（編輯：陳俊碩）1071026