欠稅不繳隱匿財產 管理顧問公司負責人遭管收

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部行政執行署台北分署今天說，一名多次發表投資分析文章的陳姓公司負責人，明知公司欠稅超過新台幣5900萬元，卻隱匿、處分公司資產不肯繳稅，昨天已向法院聲請管收獲准。

台北分署新聞稿指出，陳姓男子擔任一家創新管理顧問公司負責人，並長期從事販售投資軟體及投資教學等業務，多次於報章雜誌以筆名撰擬投資分析文章。

新聞稿提到，陳姓男子的公司欠繳民國96至101各年度營業稅及營利事業所得稅累積約5900萬元，財政部台北國稅局100年底通知該公司提供簿冊等資料供查核稅務後，陳男即開始隱匿、處分財產。

台北分署說，陳男先將公司存款200萬餘元匯入個人帳戶，隨後將公司負責人變更為掛名的黃姓男子，又將公司購置的價值2000萬元預售豪宅的權利價值轉讓給他實質控制的另一家公司，導致稅單送達後，公司名下幾無財產可供執行繳納欠稅。

台北分署認為，陳男收到國稅局稅務調查通知後，竟處分公司存款、資產移轉他人，又不願將財產用於繳納欠稅，昨天詢問後認定陳男有隱匿、處分公司財產的行為，且拒繳回財產，向台北地方法院聲請管收獲准。

台北分署提醒民眾，收到稅務調查通知後切勿為逃避納稅義務而有隱匿、處分財產行為，且縱使由他人掛名登記為公司負責人，執行機關仍將實質認定並讓實際負責人承擔法定義務，以維公法債權，實現租稅正義。（編輯：梁君棣）1071026