陸客攜肉鬆餅入境 遭罰20萬元

一名中國籍沈姓旅客26日搭機來台，被查獲攜帶0.6公斤的肉鬆餅與水果入境，依違反動物傳染病防治條例，遭裁罰新台幣20萬元。（關務署台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 107年12月26日

（中央社記者邱俊欽桃園26日電）一名中國籍的旅客今天搭機來台時，因攜帶0.6公斤的肉鬆餅與水果遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例，裁罰新台幣20萬元。

關務署台北關表示，一名中國籍沈姓旅客上午11時50分搭乘中國東方航空班機，從寧波入境桃園國際機場時，因未據書面或口頭申報，直接從9號綠線(免申報)檯通關。

旅客經海關執勤關員攔查後，被發現手提行李內裝有橘子、蘋果、肉鬆餅0.6公斤，依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，處以20萬元罰鍰。

海關表示，昨天也有旅客攜帶豬肉餅、豬肉腸、鴨肉而遭裁處20萬元罰鍰。

防檢局表示，從18日提高裁罰額度後到25日止，違規攜帶肉品入境已裁罰54件，其中罰鍰20萬元有13件，呼籲旅客不要攜帶任何形式的肉品或肉類製品入境。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1071226