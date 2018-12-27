撞損古蹟修復費數百萬 肇事臨時工：怎麼賠

在工地擔任臨時工的64歲林姓男子，25日駕車在縣定古蹟卓蘭鎮昭忠廟前，疑因貨車變速箱故障，無法上坡，車輛往後滑行，煞車煞不住，撞上昭忠廟。初估修復費用恐達新台幣200萬、300萬元，肇事的林男27日表示：當臨時工維生「要怎麼賠」。（文化局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年12月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣縣定古蹟卓蘭鎮昭忠廟25日遭小貨車撞擊，結構受損，初估修復費用恐達新台幣200萬、300萬元，肇事的64歲林姓男子今天表示：當臨時工維生「要怎麼賠」。

在工地擔任臨時工的林姓男子，25日幫忙開車載送工具，在卓蘭鎮昭忠廟前疑因貨車變速箱故障，無法上坡，車輛往後滑行，煞車煞不住，撞上昭忠廟，直到前往派出所才知道，自己撞上的是古蹟。

苗栗縣政府文化觀光觀局文化資產科長郭靜芳表示，昭忠廟被林男駕駛自小貨車衝撞，導致象徵主神的神蛾毀損，龍邊梁柱斷裂、正面門額掉落，受損程度嚴重，初步估計修復費用高達200萬、300萬元。

林男得知賠償費用高達數百萬，驚呼「怎麼可能，有那個價值嗎？」無奈表示，自己年紀已經很大，平常擔任人力派遣的臨時工維生，怎麼有辦法賠那麼多錢；文觀局則指出，考量林男並非蓄意毀損古蹟，不會追究刑事責任，但仍會進一步求償。

文化觀光局指出，位在卓蘭鎮老庄里的昭忠廟，舊名軍民廟，祭祀與泰雅族作戰而死亡的湘軍。相傳清朝光緒年間，居住於卓蘭鎮的漢族與泰雅族原住民發生衝突，當時台灣巡撫劉銘傳調派湘軍前往，雙方展開激戰，歷時2年6個月戰事結束，湘軍傷亡3000餘人，部分官兵合葬於當地山區。

卓蘭鎮陸續開發，開墾過程中有民眾挖到屍骨和武器，民國48年，卓蘭鎮民在老庄里湖南山東側，建置「軍民廟」以告慰亡靈，74年秋祭，改名為「昭忠廟」，經募資擴建有新、舊兩間，舊廟由苗栗縣政府於103年5月20日公告為縣定古蹟。（編輯：李錫璋）1071227