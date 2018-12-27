基隆外海女泳客體力不支 救起已無生命徵象

兩名泳客27日上午8時許在基隆市外木山海興游泳池晨泳時遭大浪捲到外海，其中一名男子自行游上岸，腿部受傷，另一名女子救上岸時已失去生命徵象，經送醫急救後宣告不治。圖為國防部搜救直升機抵達現場救援。中央社記者王朝鈺攝 107年12月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）基隆外海今天上午有一名女泳客因體力不支，在海面載浮載沉待救。行政院國家搜救指揮中心獲報後，立即進行海空救援，上午10時29分救起時已無生命徵象，送醫搶救中。

國搜中心今天發布新聞稿表示，上午8時34分接獲空勤總隊通報，有一名女性泳客因體力不支而無法游回岸際，但因空勤總隊北部機務問題，無法支援出動直升機救援，因而轉請國防部搜救機支援，另海巡署艦艇及消防人員也前往搜救。

由於風浪過大，國搜中心表示，國防部搜救機雖於上午9時20分抵達現場，卻無法執行吊掛；上午10時29分消防救生艇救起溺水者，但已無生命徵象，由救護車送往基隆長庚醫院搶救。（編輯：李錫璋）1071227